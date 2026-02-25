La remodelación de los Cantones se empieza a ver en A Coruña: "Habría que poner más verde"

Avance de la reforma de los Cantones en A Coruña a 23 de febrero. CGM

A mediados del mes de marzo del 2025 comenzaba en A Coruña una de las grandes intervenciones para renovar la ciudad: la remodelación de los Cantones, con intervenciones desde la plaza de Mina hasta la Marina y un presupuesto de 7,4 millones de euros. Más de 10 meses después, los trabajos llegan al epicentro del plazo de ejecución, con una duración de unos 20 meses y cuyo resultado, según lo previsto, se podrá disfrutar este mismo año.

Las primeras intervenciones se centraron en la avenida de la Marina, en el entorno del teatro Colón, con la ampliación de la acera frente al edificio de la subdelegación del Gobierno, junto a la Autoridad Portuaria y en la calle Alcalde Manuel Casas y el asfaltado prácticamente terminado, con unos últimos trabajos pendientes a la altura del paso de peatones entre Obelisco y los jardines de Méndez Núñez.

La fase actual, que arrancó el pasado mes de octubre, se extiende desde Santa Catalina hasta el inicio del Cantón Pequeño, donde se ubican ahora la parada de taxi y la estación de BiciCoruña de manera provisional. En esta zona, los trabajos para instalar el nuevo ascensor al aparcamiento subterráneo, con salida a la altura del Banco Pastor, permitieron encontrar los restos del antiguo puerto de la ciudad y obligaron a cambiar de ubicación el metrosidero, que tras la reforma estará rodeado por una bancada circular.

Uno de los objetivos de esta reforma es el de poner en valor la "sala de estar" de los coruñeses. Para ello, ya se pueden observar los que serán los nuevos bancos junto al Obelisco, cuya estructura está todavía inacabada y que se coloca con la intención de crear un nuevo punto de encuentro para la ciudadanía. Varios árboles completarán esta estructura del total de 16 que está previsto plantar.

Banco todavía inacabado frente al Obelisco durante las obras de remodelación de los Cantones. CGM

Además, la etapa actual de las obras supuso también el corte de rúa Nova hacia el Obelisco, dejando operativa la salida hacia San Andrés y el cierre definitivo de la calle Santa Catalina entre Durán Loriga y los Cantones. Este tramo se encuentra actualmente vallado, pero con la reforma se sumará a los espacios peatonales.

Una vez finalizada la reforma, el tráfico rodado podrá circular por dos carriles, uno por cada sentido, como ya sucede en la avenida de la Marina.

Las obras continuarán en los próximos meses extendiéndose al paso de Entrejardines y al Cantón Pequeño hasta la plaza de Mina, con la intención de crear una gran vía peatonal que una los puntos comerciales de la plaza de Lugo y la calle Real. El tráfico también cambiará, con un giro a la izquierda para el tráfico de Juana de Vega que pase por el Cantón Pequeño.

Representación virtual de los Cantones tras la reforma. CEDIDA

Las actuaciones más destacadas

Los cambios en los accesos al aparcamiento subterráneo son una de las actuaciones más destacadas por el Concello. Estas modificaciones incluyen la instalación de un ascensor, hasta ahora inexistente, para facilitar la accesibilidad al parking.

También se ampliará el carril bici, que pasará a ser bidireccional junto a los jardines de Méndez Núñez, conectando con el paseo marítimo a la altura del Orzán pasando por la rúa Nova.

Además, se peatonalizará la zona de Entrejardines, uniendo así las dos partes del espacio verde de Méndez Núñez. La parada de autobús de las líneas interurbanas pasará así a estar en la calle Alcalde Manuel Casas, entre el edificio de Correos y la Deputación.

Avance de las obras de los Cantones en la avenida de la Marina. CGM

Las obras continuarán en lo que resta de año, algo que preocupa a los comerciantes de la zona, que explican que están viendo una caída en las ventas.

Aunque se muestran esperanzados a largo plazo, el presidente de la asociación, Javier Pastoriza, indica que "estamos deseando que temrinen a la mayor brevedad. Ahora necesitamos más involucración de las administraciones para resolver los problemas a corto plazo". En este sentido, desde la asociación comercial han programado siete campañas para este año, la primera de ellas en colaboración con el Básquet Coruña.

Más "verde", la principal demanda de los coruñeses

Con la obra a medio camino, el resultado de la reforma de los Cantones ya se empieza a adivinar y entre los paseantes hay quienes agradecen tener un mayor espacio para caminar, aunque también hay una reclamación común: más espacios verdes.

Alejandro pasea a su perro habitualmente por esta zona. Sentado en un banco frente al Obelisco, se muestra optimista con esta intervención. "Creo que va a quedar bien. Todo lo que sea mejorar la ciudad está bien", comenta, antes de añadir que "habría que poner más verde y más césped porque si no queda un poco desangelado. Habrá que ver cómo queda cuando terminen".

Con él coincide Juan Suárez, que explica que "venimos por aquí a caminar y ahora es mucho más cómodo porque la calle es más ancha y más accesible al eliminar las diferentes alturas". De todas formas, reconoce que "se ve mucha piedra y falta verde. Tenemos el parque enfrente, pero pediría más zonas verdes".

Asunción Saldaña y Ana Pérez aprovechan su caminata habitual para examinar el cartel informativo de las obras. "Venimos todos los días y estamos estudiando la obra, aunque no entendemos el plano así que suspenderemos el examen", bromean.

Las dos también critican que se ve "mucho cemento" y suman a las peticiones "que iluminen bien el Obelisco, el pobrecito necesita iluminación". A esto añaden la necesidad de espacios para sentarse, y celebran que se mantengan los típicos bancos de piedra redondeados, una seña de identidad de la ciudad que celebran porque ellas son "muy coruñesas".

En este mismo sentido, destacan el resultado del entorno del propio Obelisco, donde antes había una pequeña instalación de piedras y arbustos con la forma del escudo de la ciudad y ahora se ven unos escalones. "El otro día había unos chicos sentados y está muy bien. Puede ser un nuevo punto de reunión", señalan.

Desde el Concello explican que el Obelisco originalmente estaba rodeado de un enlosado, algo que se ha recuperado en esta remodelación, eliminando el espacio verde que se instaló cuando se creó ahí una rotonda para los coches. En esta misma zona está prevista ahora la instalación de unas grandes jardineras que acompañarán al metrosidero y que, como el resto de la vegetación, se colocarán como remate final a las obras.

De todas formas, Ana y Asunción cuestionan la necesidad de esta reforma. "¿Era necesaria? El firme está fatal en toda la ciudad y tienes que mirar al suelo porque si no te esnafras. Hay zonas como el paso entre Federico Tapia y los Capuchinos que están horribles, sobre todo para la gente mayor. Esta reforma está bien, una vez estuvieran cubiertas otras cosas más necesarias", sostienen.