Un incendio en una freidora moviliza a los Bomberos de A Coruña Cedida

Los bomberos de A Coruña intervinieron este mediodía en un incendio en el número 58 de la calle Villa de Negreira, cerca de la calle Barcelona. El fuego se produjo en una freidora.

El 112 recibió el aviso de un particular sobre las 15:15 horas alertando de la presencia de una gran cantidad de humo. Desde la central de emergencias dieron aviso a los Bomberos de A Coruña y a la Policia Nacional, que acudieron hasta el lugar.

Asimismo, según relata el 112, a su llegada el fuego ya había sido controlado por los propietarios de la vivienda y los bomberos procedieron a ventilar su interior y las zonas comunes.