Culleredo (A Coruña) recibe 3.000 euros del sorteo "Mi día" de la ONCE

El sorteo del martes 24 de febrero de "Mi día" de la ONCE ha dejado un premio de 3.000 euros en la zona sur de Vilaboa, en el municipio de Culleredo, en A Coruña.

El boleto agraciado acertó la fecha elegida por la persona ganadora, convirtiendo una jornada cualquiera en un día para el recuerdo.

El encargado de repartir la suerte fue Gerardo Diego Martínez Chao, vendedor de la ONCE, que realiza su labor a través de su área de venta ambulante en Vilaboa.

El juego "Mi día" de la ONCE propone a las personas participantes elegir una fecha concreta entre las 36.525 posibles dentro de un periodo de 100 años, a la que se le asigna automáticamente un "Número de la Suerte" comprendido entre el 1 y el 11.

El importe de cada combinación es de un euro y se celebran sorteos todos los días, lo que multiplica las oportunidades de que cualquier fecha especial pueda convertirse en premio.