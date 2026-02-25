Adiós al sol: la lluvia regresa en A Coruña con alerta amarilla en mar

A Coruña dice adiós al sol después de cuatro días de respiro tras casi dos meses de borrascas continuas. Un nuevo frente que entra por el oeste de la comunidad ha hecho que la ciudad amanezca este miércoles bajo cielos nublados y fuertes precipitaciones desde primera hora.

Previsiblemente, los paraguas serán necesarios a lo largo de buena parte de la mañana. Según la predicción de MeteoGalicia, las precipitaciones remitirán hacia el mediodía, dando paso a una tarde de nubes y claros. Hacia la noche, las lluvias remitirán, con el paso del frente hacia el este de Galicia.

La vuelta de la lluvia está afectando al tráfico de la ciudad, con mucha densidad en las entradas a A Coruña y especialmente en la avenida do Porto.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantienen en valores similares, con los termómetros marcando entre 10 grados de mínima y 16 grados de máxima, en un día con viento suave del noroeste.

Y mientras en tierra regresan las lluvias, en el mar vuelven las alertas. MeteoGalicia mantiene activo un aviso amarillo por oleaje hasta las 18:00 horas por olas que superarán los 4 metros.

El jueves será sin embargo un día sin alertas en A Coruña y el resto de Galicia. Tampoco se esperan lluvias, en un día que comenzará con cielos despejados y una ligera bajada en las temperaturas mínimas hasta los 7 grados. Hacia la noche regresarán las nubes, antes de un viernes que volverá a estar marcado por las precipitaciones.