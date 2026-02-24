A Coruña vuelve a estar bajo alerta: activo un aviso amarillo por viento

El 2026 ha comenzado en A Coruña, como en el resto de España, marcado por una sucesión de temporales que no dieron una tregua hasta el pasado fin de semana. El sábado la ciudad volvía a ver el sol otra vez, en un oasis entre borrascas que se está extendiendo hasta este martes. Tras esta breve calma, la llegada de un nuevo frente está precedida en la jornada de hoy por una alerta amarilla por viento.

Aunque hoy será un día de cielos despejados hasta la noche y temperaturas agradables con máximas de 16 grados, MeteoGalicia tiene activa desde las 06:00 horas y hasta las 15:00 horas una alerta amarilla por viento con rachas puntuales procedentes principalmente del sur y suroeste que podrán superar los 80 kilómetros por hora.

El miércoles, las lluvias regresarán, especialmente a lo largo de la mañana. Para esta jornada, el servicio meteorológico gallego activará también un nuevo aviso amarillo, en este caso por oleaje hasta las 18:00 horas, con olas que superarán los 4 metros.