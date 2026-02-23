La pasarela provisional de Alfonso Molina en A Coruña abrirá esta noche

La pasarela provisional que permitirá cruzar a un lado y otro de la avenida de Alfonso Molina a la altura de las estaciones abrirá esta noche. Junto a ella, la vieja pasarela, que será objeto de una remodelación, mantiene abierto por el momento su tramo entre la estación de autobuses y el ramal izquierdo de bajada a la parada de autobús junto a la gasolinera.

Las partes que ya se encuentran cerradas son las que se prolongan hasta la calle Marqués de Figueroa sobre la carretera que da a la rotonda de las estaciones y la que discurre de manera paralela a esta.

En ambos casos, es posible bajar hacia la gasolinera y cruzar por el paso de cebra ubicado bajo la propia pasarela.

Las obras de remodelación servirán para mejorar la conexión con la nueva estación intermodal, todavía sin finalizar. Esta actuación forma parte de los trabajos complementarios a las obras de la estación y cuenta con un presupuesto de unos 850.000 euros para acometer refuerzos en las piezas de chapa y barandillas o trabajos de soldadura en taller, además de mejorar el pavimento para hacer más resistente la superficie.

Durante su ejecución, con un plazo de unos seis meses, se podrá utilizar la pasarela provisional. La previsión es que se pueda acceder a ella desde esta misma noche, tras la colocación de una pieza pendiente que está siendo instalada por un equipo de trabajo en el lugar.

Las tareas para desmontar la vieja pasarela obligarán a cortar el tráfico en la zona durante tres noches. Los cortes arrancarán este martes y se prolongarán hasta el próximo día 26 en horario de 23:00 a 06:00 horas.