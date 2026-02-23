El Concello de A Coruña cubre el suelo del centro con la nueva campaña de concienciación del ocio nocturno

El ayuntamiento de A Coruña cubre el suelo del centro con carteles para llamar a la concienciación del ocio nocturno Quincemil

"Este é o teu sinal para pasalo ben respectando o descanso dos veciños e veciñas". Es una de las tres recomendaciones que el Concello de A Coruña comparte con el objetivo de fomentar la convivencia entre los locales de hostelería y el vecindario y que, desde este lunes, puede leerse en el suelo de las calles del centro de la ciudad.

Por si alguien lo olvida, el Concello se ha encargado de colocar vinilos en las baldosas de las zonas más concurridas para apelar a la concienciación ciudadana. Esta medida forma parte de la nueva campaña de sensibilización sobre ocio nocturno, que trata de recordar normas cívicas básicas y que, según el Concello, podrían ayudar a mejorar el descanso vecinal.

"Este é o teu sinal" es el nombre de la campaña destinada a fomentar tres conductas durante la noche: dejar la bebida en el local antes de salir a la calle, disfrutar respetando el descanso de vecinos y vecinas y no orinar en la vía pública, utilizando los baños disponibles en los establecimientos.

La campaña incluye también bolsas, posavasos y nuevos cubos de basura, a los que ahora se suman estos llamativos vinilos en el suelo de las calles con mayor afluencia en horario nocturno.

Ya en los últimos días, coincidiendo con el fin de semana, muchos jóvenes recorrieron el centro de A Coruña repartiendo flyers y tote bags a aquellas personas que estaban por la calle con intenciones de salir de fiesta.

Nueva ordenanza del ocio nocturno

Esta campaña llega después de varias reuniones con el sector hostelero y las asociaciones vecinales y de la creación de una mesa técnica, que celebró su última reunión el pasado 27 de junio, con el fin de alcanzar una normativa, que se conocerá en los próximos meses y que permita compatibilizar la actividad económica del sector con el derecho al descanso de los vecinos.