La 'quedada fantasma' de Therians en A Coruña acaba con cánticos contra Pedro Sánchez

Despertó más expectación que realidad. La quedada de Therians en A Coruña, fijada a las 19:30 en la fuente de los Jardines de Méndez Núñez, acabó sin la presencia de ninguna persona customizada o sintiéndose animal. Salvo que se haya disfrazado de cásper.

Tras la citación hecha a través de un perfil de la red social tik tok, fueron muchos los comentarios que levantó este encuentro.

Imagen de la previa de la quedada. Quincemil.

Con antelación, más de 300 adolescentes desfilaron, como si fuera la puerta de un instituto a la hora de la salida, hacia su destino. Ninguno iba disfrazado, más allá de lucir un outfit de una u otra tendencia de moda. Muchos con un modelo similar, acorde a la tendencia actual, pero ninguno prolongando el carnaval, por diversión o convicción.

Con el reloj marcando las 19:32, la única situación parecida a la aparición de un Therian la puso un asistente, que con un vestido de piel bailó mientras lo aplaudían el resto de personas congregadas. No era Therian, pero animó una quedada que, más allá de convertirse en un experimento social, acabó levantando la incredulidad de los presentes.

Mientras la gente se dispersaba, una influencer que utiliza el pseodónimo de @mamadamonbusoficial se dedidó, micrófono en mano, a entrevistar a adolescentes que acudieron. No eran Therians, fingían serlo ante los focos de su terminal móvil y la mirada atónita del público.

Para cerrar el acto, los adolescentes allí congregados tenían una sorpresa final. Fue espontánea. Uno emitió un grito hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mencionado a su progenitora. El resto le siguió a coro, mientras saltaban y se dispersaban para buscar otra diversión.

A Coruña no tuvo Therians, sino un experimento social que dará para varias teorías. Si el convocante buscaba esta reacción, si se echó para atrás ante las amenazas recibidas horas antes y la expectación generada, o si simplemente fue una broma que a alguien se le fue de las manos.