Arteixo (A Coruña) cierra el proyecto Londra tras mejorar los ríos Bolaños y Bidueira

El Concello de Arteixo celebró esta mañana en el centro municipal Arteixo Innovación una jornada abierta al público para presentar los resultados del proyecto Londra, una iniciativa centrada en la mejora ambiental de los cauces del río Bolaños y del regato da Bidueira a su paso por el núcleo urbano.

El encuentro sirvió para explicar las actuaciones desarrolladas a lo largo de 2025, en una sesión en la que participaron técnicos redactores del proyecto, responsables municipales y representantes del área de planificación y obras.

Entre las intervenciones más destacadas figura la construcción de un nuevo puente sobre el río Bolaños, una actuación que ha permitido ampliar la capacidad hidráulica del cauce y mejorar la seguridad frente a posibles inundaciones. Paralelamente, se llevaron a cabo trabajos de eliminación de obstáculos y acondicionamiento tanto en este río como en su afluente, aumentando su anchura y profundidad para facilitar el paso del agua en épocas de lluvias intensas.

La obra incluyó también la instalación de nuevas estructuras que han permitido ensanchar el puente y mejorar el tránsito tanto de vehículos como de peatones, una intervención que los vecinos pudieron seguir durante su ejecución.

El proyecto Londra ha contado con una inversión cercana a los 950.000 euros, financiada en un 80% con fondos europeos a través de la Fundación Biodiversidad y el Ministerio para la Transición Ecológica, dentro de un programa orientado a la restauración de ecosistemas fluviales y la reducción del riesgo de inundaciones en entornos urbanos.

Además de las actuaciones hidráulicas, el plan incorporó medidas de carácter ambiental, como la plantación de vegetación autóctona en las riberas. El objetivo es recuperar la dinámica natural de los cauces y reforzar su papel dentro de la red de corredores ecológicos del municipio.

Desde el Concello destacan que estas intervenciones permitirán consolidar el paseo fluvial como un eje verde clave en Arteixo, facilitando su uso por parte de la ciudadanía y mejorando la integración de los ríos en el entorno urbano.