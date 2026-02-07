La lluvia seguirá sin dar un respiro en A Coruña, donde se mantiene activa la alerta en mar

El fin de semana comienza en A Coruña bajo cielos nublados y una breve tregua de la lluvia que no dará tiempo a guardar los paraguas. Para este sábado se espera, de nuevo, un día lluvioso, aunque la predicción de MeteoGalicia apunta a unas horas previas al mediodía libres de precipitaciones.

Las lluvias regresarán hacia las 14:00 horas, cuando lleguen para quedarse en forma de chubascos toda la tarde y la noche.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantienen sin mucha variación, con 10 grados de mínima y 13 grados de máxima, también hacia las últimas horas del día cuando los termómetros marquen 11 grados. A Coruña no se librará del viento que, si bien soplará desde distintas direcciones a lo largo del día, tendrá mayor incidencia en la tarde con rachas provenientes del este.

La mirada sigue puesta en el mar, donde continúa activa la alerta, en este caso amarilla. Para hoy se esperan olas de unos 5 metros que irán remitiendo hacia la tarde.