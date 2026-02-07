Encuentran sin vida el cuerpo del octogenario de Arteixo (A Coruña) desaparecido en el Bierzo

La Guardia Civil ha hallado sin vida el cuerpo del hombre de 82 años desaparecido en la localidad leonesa de Noceda del Bierzo. Los agentes han encontrado al vecino de Arteixo (A Coruña) en un camino a un kilómetro de distancia de su vehículo.

Según ha comunicado la Subdelegación del Gobierno, la Guardia Civil ha localizado el cuerpo este sábado a las 16:00 horas. La búsqueda comenzó el pasado 5 de febrero después de que se presentara una denuncia en el puesto de Arteixo.

Como informa la cabecera regional de El Español de Castilla y León, fue un familiar quien denunció la desaparición del octogenario. Desde entonces, patrullas de seguridad ciudadana iniciaron las labores de rastreo por la localidad y alrededores sin resultado.

El Puesto de Mando Avanzado se estableció por la Guardia Civil en la localidad de Noceda del Bierzo. Allí se coordinó el operativo que desde el jueves contaba con la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia de León —equipada con un dron, un helicóptero de la Unidad Aérea de León y un guía con un can especializado en seguridad y rescate (SYR)—