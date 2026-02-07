Detenido un AVE A Coruña-Madrid en Ourense por una incidencia: "Hace frío y los baños atascados"

Viajeros de Renfe han estado más de dos horas y media detenidos en un punto cercano a Ourense. Una incidencia técnica ha obligado a detener un AVE que estaba programado para salir de A Coruña a las 07:15 horas y tenía prevista su llegada a Madrid a las 11:05 horas.

Cerca de las 10:00 horas de este sábado, la operadora ha informado en 'X', en respuesta a una usuaria que reportó el retraso, que el tren 04364 se encontraba detenido por un motivo técnico.

"Nos dijeron hace una hora que mandarían otro tren pero no lo han hecho", ha apuntado la viajera. "Estamos trabajando para recuperar el servicio lo antes posible", ha respondido Renfe, indicando que dicho convoy ya está acoplado al AVE para "reanudar el recorrido".

@Inforenfe el tren 04364 AVE de Coruña -Madrid llega 2 horas parado en medio de la nada en Ourense. Se tiene más información? Nos dijeron hace una hora que mandarían a otro tren pero no lo han hecho. — Milena🔪🍇 (@Milenium_42) February 7, 2026

20 minutos más tarde, el AVE que partió de A Coruña a primera hora de la mañana continuaba parado. Así lo expresaba otro usuario de la red social: "Llevamos dos horas y media en un sitio cercano a Ourense (...) sin saber exactamente por qué".

"Hace frío porque no hay calefacción. Baños atascados, no funciona la cisterna", ha manifestado este viajero, al que Renfe le ha respondido de la misma manera que la anterior usuario. "Nuevamente, sentimos las molestias", ha concluido.

Actualmente llevamos dos horas y media en un sitio cercano a Ourense en otro tren parado Santiago Madrid sin saber exactamente porque (supuesto fallo eléctrico). Hace frío porque no hay calefaccion. Baños atascados, no funciona la cisterna. El tren es el AVE 04364. — D.V.S. (@SierraDavi80374) February 7, 2026

Esta detención se ha producido durante el tercer día consecutivo en el que Renfe ha suspendido la circulación de todos los trenes con origen o destino Vigo, lo que afecta a las conexiones con Santiago de Compostela y Ourense.