Detenida una mujer en A Coruña por robar en un coche en Os Mallos

La Policía Nacional detuvo en la pasada madrugada en A Coruña a una mujer acusada de robar en un vehículo. Como ha sucedido recientemente en otras ocasiones, el coche se encontraba aparcado en el barrio de Os Mallos, donde ya hubo una oleada de robos el pasado mes de enero, y en otros lugares como Elviña o Riazor.

Fuentes policiales indican que la investigación continúa abierta y que, por el momento, solo se ha confirmado que la mujer ha robado en un vehículo.

Ayer mismo, otra mujer fue detenida "in fraganti" mientras robaba en un coche aparcado. Posteriormente fue puesta a disposición judicial.