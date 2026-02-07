Calendario laboral de Sada 2026: días festivos y puentes

Con la publicación de los festivos que tendrá Galicia en 2026, se conoce el calendario laboral del Ayuntamiento de Sada (A Coruña). Te contamos cuáles son los días festivos locales, autonómicos y nacionales que disfrutará cada cambrés.

Son 14 los festivos totales a disfrutar, siendo nueve los nacionales, tres los autonómicos y dos los escogidos por cada ayuntamiento.

Calendario laboral de Sada 2026

Este 2026 el Ayuntamiento de Sada ha decidido cambiar uno de sus dos festivos locales. La decisión ha sido reemplazar la festividad por San Juan por su fiesta local en agosto. De esta forma, los festivos locales de Sada serán el Martes de Carnaval y su fiesta local.

Martes de Carnaval : 17 de febrero

: 17 de febrero Fiesta local de Sada: 18 de agosto, martes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

Año Nuevo : 1 de enero, jueves

: 1 de enero, jueves Viernes Santo : 3 de abril, viernes

: 3 de abril, viernes Día del Trabajador : 1 de mayo, viernes

: 1 de mayo, viernes Asunción de la Virgen María : 15 de agosto, sábado

: 15 de agosto, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, lunes

: 12 de octubre, lunes Día de la Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, martes

: 8 de diciembre, martes Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.

Los puentes en Sada en 2026

Con esta configuración de festivos, y teniendo en cuenta que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Sada en el año 2026:

Posible puente de Año Nuevo : festivo jueves 1 de enero

: festivo jueves 1 de enero Posible puente del día de Reyes : el 6 de enero cae en martes

: el 6 de enero cae en martes Posible puente en Carnavales : el martes de carnaval (17 de febrero) es festivo

Posible puente de San José : el 19 de marzo cae a jueves

Puente de Semana Santa : puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5

: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5 Puente del Día del Trabajador : el 1 de mayo es viernes

: el 1 de mayo es viernes Posible puente de San Juan : el miércoles 24 de junio es festivo

: el miércoles 24 de junio es festivo Posible puente de la fiesta local de Sada : el 18 de agosto es martes

: el 18 de agosto es martes Posible puente de la Inmaculada Concepción : el día 8 de diciembre cae en martes

: el día 8 de diciembre cae en martes Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes

Otros festivos del área de influencia de A Coruña en 2026

Estos son los festivos locales en las principales comarcas de la provincia de A Coruña:

Comarca de A Coruña

A Coruña : 4 de marzo, Martes de Carnaval; 7 de octubre, el Rosario

: 4 de marzo, Martes de Carnaval; 7 de octubre, el Rosario Abegondo : 17 de febrero, Martes de Carnaval; 29 de junio, San Pedro

: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 29 de junio, San Pedro Arteixo : 17 de febrero, Martes de Carnaval; 16 de septiembre, Santa Eufemia

: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 16 de septiembre, Santa Eufemia Bergondo : 17 de febrero, Martes de Carnaval; 17 de agosto, fiesta local de Bergondo

: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 17 de agosto, fiesta local de Bergondo Cambre : 17 de febrero, Martes de Carnaval; 17 de agosto, fiesta local de Cambre

: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 17 de agosto, fiesta local de Cambre Carral : 17 de febrero, Martes de Carnaval; 8 de septiembre, Virgen del Socorro

: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 8 de septiembre, Virgen del Socorro Culleredo : 17 de febrero, Martes de Carnaval; 6 de abril, Lunes de Pascua

: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 6 de abril, Lunes de Pascua Oleiros: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 6 de abril, Lunes de Pascua

Comarca de Bergantiños

A Laracha : 17 de febrero, Martes de Carnaval ; 8 de septiembre, Virgen de los Milagros de Caión

: 17 de febrero, Martes de Carnaval Carballo : 17 de febrero, Martes de Carnaval ; 25 de junio, fiestas patronales de San Juan Bautista

: 17 de febrero, Martes de Carnaval Coristanco: 17 de febrero, Martes de Carnaval ; 10 de agosto, San Lourenzo da Agualada

Comarca de Betanzos

Betanzos : 17 de febrero, Martes de Carnaval ; 18 de agosto, Os Caneiros

: 17 de febrero, Martes de Carnaval Coirós : 7 de enero, San Xulián; 17 de febrero, Martes de Carnaval

: 7 de enero, San Xulián; 17 de febrero, Martes de Carnaval Oza -Cesuras : 17 de febrero, Martes de Carnaval ; 15 de mayo, día de San Isidro

: 17 de febrero, Martes de Carnaval Miño: 17 de febrero, Martes de Carnaval ; 5 de agosto, Virxe das Neves

Comarca de Ordes