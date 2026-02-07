Ofrecido por:
Calendario laboral de Culleredo 2026: días festivos y puentes
Estos son los festivos y posibles puentes de Culleredo (A Coruña) en el año 2026
La lista de los festivos de Galicia de 2026 ya se conoce al completo tras su publicación en el DOG. El Ayuntamiento de Culleredo, en la comarca de A Coruña, ya ha escogido los dos festivos locales que añadirá al calendario laboral junto a los tres festivos autonómicos y los nueve nacionales.
Los vecinos de Culleredo disponen de 14 días festivos para planificar sus vacaciones y puentes, además de los fines de semana. Así es como queda el calendario laboral completo de este municipio.
Calendario laboral de Culleredo 2026
Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia, el calendario con festivos locales en Culleredo en 2026 quedaría de la siguiente forma:
- Martes de Carnaval: 17 de febrero
- Lunes de Pascua: 6 de abril
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Como todos los años, Galicia cuenta con tres festivos autonómicos, dejando dos a las entidades locales y contando con nueve nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes en Culleredo en 2026
Con esta configuración de festivos, y teniendo en cuenta que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los puentes posibles de Culleredo en el año 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del Día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente en Carnavales: el martes de Carnaval (17 de febrero) es festivo
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa y Pascua: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el lunes 6
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Otros festivos del área de influencia de A Coruña en 2026
Estos son los festivos locales en las principales comarcas de la provincia de A Coruña:
Comarca de A Coruña
- A Coruña: 4 de marzo, Martes de Carnaval; 7 de octubre, el Rosario
- Abegondo: 7 de febrero, Martes de Carnaval; 29 de junio, San Pedro
- Arteixo: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 16 de septiembre, Santa Eufemia
- Bergondo: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 17 de agosto, fiesta local de Bergondo
- Cambre: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 17 de agosto, fiesta local de Cambre
- Carral: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 8 de septiembre, Virgen de Socorro
- Oleiros: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 6 de abril, Lunes de Pascua
- Sada: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 18 de agosto, fiesta local de Sada
Comarca de Bergantiños
- A Laracha: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 8 de septiembre, Virgen de los Milagros de Caión
- Carballo: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 25 de junio, fiestas patronales de San Juan Bautista
- Coristanco: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 10 de agosto, San Lourenzo da Agualada
Comarca de Betanzos
- Betanzos: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 18 de agosto, Os Caneiros
- Coirós: 7 de enero, San Xulián; 17 de febrero, Martes de Carnaval
- Oza-Cesuras: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 15 de mayo, día de San Isidro
- Miño: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 5 de agosto, Virxe das Neves
Comarca de Ordes
- Cerceda: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 23 de junio, día da Cachela