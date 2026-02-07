Calendario laboral de Arteixo 2026: días festivos y puentes

Con la publicación de los festivos que tendrá Galicia en 2026, se conoce el calendario laboral del Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña). De esta forma, te contamos cuáles son los días festivos locales, autonómicos y nacionales que disfrutará cada ciudadano de Arteixo durante el próximo año.

En este artículo de Quincemil te contamos los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en Arteixo durante todo el año 2026, así como posibles puentes.

Calendario laboral de Arteixo 2026

Este 2026 el Ayuntamiento de Arteixo ha decidido cambiar uno de sus dos festivos locales. Se trata de San Juan, puesto que ha sido elegido como festividad autonómica. En su lugar, el municipio ha optado por celebrar Santa Eufemia. Este, junto con el Martes de Carnaval, conforman las festividades locales de Arteixo.

Martes de Carnaval : 17 de febrero

: 17 de febrero Santa Eufemia: 16 de septiembre, miércoles

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

Año Nuevo : 1 de enero, jueves

: 1 de enero, jueves Viernes Santo : 3 de abril, viernes

: 3 de abril, viernes Día del Trabajador : 1 de mayo, viernes

: 1 de mayo, viernes Asunción de la Virgen María : 15 de agosto, sábado

: 15 de agosto, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, lunes

: 12 de octubre, lunes Día de la Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, martes

: 8 de diciembre, martes Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.

Los puentes en Arteixo en 2026

Con esta configuración de festivos, y sabiendo que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Arteixo en el año 2026:

Posible puente de Año Nuevo : festivo jueves 1 de enero

: festivo jueves 1 de enero Posible puente del día de Reyes : el 6 de enero cae en martes

: el 6 de enero cae en martes Posible puente en Carnavales : el martes de carnaval (17 de febrero) es festivo

Posible puente de San José : el 19 de marzo cae a jueves

Puente de Semana Santa : puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5

: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5 Puente del Día del Trabajador : el 1 de mayo es viernes

: el 1 de mayo es viernes Posible puente de San Juan : el miércoles 24 de junio es festivo

: el miércoles 24 de junio es festivo Posible puente de Santa Eufemia : el 16 de septiembre es miércoles

: el 16 de septiembre es miércoles Posible puente de la Inmaculada Concepción : el día 8 de diciembre cae en martes

: el día 8 de diciembre cae en martes Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes

Otros festivos del área de influencia de A Coruña en 2026

Estos son los festivos locales en las principales comarcas de la provincia de A Coruña:

Comarca de A Coruña

A Coruña : 4 de marzo, Martes de Carnaval; 7 de octubre, el Rosario

: 4 de marzo, Martes de Carnaval; 7 de octubre, el Rosario Abegondo : 17 de febrero, Martes de Carnaval; 29 de junio, San Pedro

: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 29 de junio, San Pedro Bergondo : 17 de febrero, Martes de Carnaval; 17 de agosto, fiesta local de Bergondo

: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 17 de agosto, fiesta local de Bergondo Cambre : 17 de febrero, Martes de Carnaval; 17 de agosto, fiesta local de Cambre

: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 17 de agosto, fiesta local de Cambre Carral : 17 de febrero, Martes de Carnaval; 8 de septiembre, Virgen del Socorro

: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 8 de septiembre, Virgen del Socorro Culleredo : 17 de febrero, Martes de Carnaval; 6 de abril, Lunes de Pascua

: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 6 de abril, Lunes de Pascua Oleiros : 17 de febrero, Martes de Carnaval; 6 de abril, Lunes de Pascua

: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 6 de abril, Lunes de Pascua Sada: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 18 de agosto, fiesta local de Sada

Comarca de Bergantiños

A Laracha : 17 de febrero, Martes de Carnaval ; 8 de septiembre, Virgen de los Milagros de Caión

: 17 de febrero, Martes de Carnaval Carballo : 17 de febrero, Martes de Carnaval ; 25 de junio, fiestas patronales de San Juan Bautista

: 17 de febrero, Martes de Carnaval Coristanco: 17 de febrero, Martes de Carnaval ; 10 de agosto, San Lourenzo da Agualada

Comarca de Betanzos

Betanzos : 17 de febrero, Martes de Carnaval ; 18 de agosto, Os Caneiros

: 17 de febrero, Martes de Carnaval Coirós : 7 de enero, San Xulián; 17 de febrero, Martes de Carnaval

: 7 de enero, San Xulián; 17 de febrero, Martes de Carnaval Oza -Cesuras : 17 de febrero, Martes de Carnaval ; 15 de mayo, día de San Isidro

: 17 de febrero, Martes de Carnaval Miño: 17 de febrero, Martes de Carnaval ; 5 de agosto, Virxe das Neves

Comarca de Ordes