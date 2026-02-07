Calendario laboral de Abegondo 2026: días festivos y puentes

Este es el calendario laboral del ayuntamiento de Abegondo (A Coruña) para el año 2026. Te contamos cuáles son los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en esta localidad durante todo el año, así como los posibles puentes, según el calendario de festivos publicados en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Cada año hay 14 días festivos. En el caso de Galicia, nueve son fiestas nacionales, tres las establece la comunidad autónoma y los dos restantes los elige cada ayuntamiento.

Festivos locales en Abegondo

Estos son los festivos locales que ha elegido Abegondo para 2026, similares al año anterior. El Ayuntamiento celebrará el Carnaval y la fiesta de San Pedro.

Martes de Carnaval : 17 de febrero

: 17 de febrero San Pedro: 29 de junio, lunes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como cada año, Galicia cuenta con tres festivos autonómicos, dejando dos a las entidades locales y contando con nueve nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado