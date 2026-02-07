Los bomberos de Oleiros (A Coruña) sofocan un incendio en un parking subterráneo SEM Oleiros

Este sábado, los servicios de emergencias de Oleiros sofocaron un incendio de un vehículo que se encontraba aparcado en el parking subterráneo de Mercadona.

Hasta el lugar se desplazaron tres bomberos, la Guardia Civil y la Policía Local. Afortunadamente, el incendio, que se produjo en el supermercado de avenida das Mariñas, se resolvió sin mayores incidentes.