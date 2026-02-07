Un avión aterriza de emergencia en el aeropuerto de A Coruña tras registrar una incidencia

Un avión de pasajeros se ha visto obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de A Coruña este sábado tras registrar una incidencia. El Concello de Culleredo ha puesto en marcha su dispositivo de seguridad municipal.

Según ha informado el gobierno local, el 112 ha dado aviso al alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, sobre las 13:20 horas, quien de inmediato se ha personado junto con la Policía Local en las instalaciones del aeródromo para iniciar un seguimiento de la operación.

El dispositivo de seguridad municipal ha efectuado un control desde diferentes puntos del municipio hasta que se ha producido el aterrizaje. La maniobra ha tenido lugar a las 13:44 horas y el operativo ha finalizado en torno a las 13:50 horas.

El alcalde de Culleredo ha destacado la excelente coordinación establecida con las autoridades del aeropuerto. Desde el momento en el que se ha conocido la situación hasta que ha aterrizado el avión con seguridad, ha ofrecido toda la información puntual.