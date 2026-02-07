Alcanzado un acuerdo en Culleredo (A Coruña) para la nueva regulación de personal

Mesa de negociación de Culleredo (A Coruña) para la nueva regulación de personal Concello de Culleredo

El Concello de Culleredo y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para establecer la nueva regulación de personal municipal. Tal y como informa el gobierno local en un comunicado, el texto definitivo se cerró este viernes y ahora deberá ser aprobado en el pleno.

Esta supone la primera vez en la que todas las centrales sindicales y el Concello llegan al mismo acuerdo, en un documento suscrito por UGT, CCOO, CIG y la Agrupación de Funcionarios de Culleredo.

Tras meses de negociación, el acuerdo negociado y el convenio colectivo marcan la nueva regulación de las condiciones laborales del personal, detallando aspectos como la organización, los derechos, la jornada, el calendario o en general cualquier aspecto en materia de trabajo. Es la primera vez en 14 años que se actualiza el texto.

En las negociaciones participó la concelleira de Recursos Humanos, Marta Figueroa, que agradeció la disposición de los representantes sindicales para "alcanzar esta resolución consensuada, que redundará en beneficio del funcionamiento diario del servicio público del Concello de Culleredo".