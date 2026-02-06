El Rasca Platinum de la ONCE deja en A Coruña un premio de un millón de euros

El Rasca Platinum de la ONCE ha dejado en A Coruña el millón de euros de su premio mayor, según confirmaron fuentes de la organización.

María José Martínez González, vendedora de la ONCE, fue la encargada de entregar este boleto premiado desde su quiosco situado en Avenida Gran Canaria, número 22.

El Rasca Platinum es un juego en el que, por diez euros, los participantes pueden ganar hasta un millón de euros. Entre sus modalidades destacan Encuentra el 7, donde rascar los tréboles puede dar premios simples, dobles o triples según si se encuentran el 7, 77 o 777; tres en Raya, que otorga el premio al formar una línea de tres símbolos iguales; y Explosión de Premios, que premia la coincidencia de los números propios con los números ganadores.

Los Rascas, al igual que el resto de loterías de la ONCE, se comercializan de manera segura, social y responsable por los 21.000 vendedores y vendedoras de la organización.