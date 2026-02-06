Miño (A Coruña) activa la licitación urgente del SAF para garantizar la atención a los usuarios

El Ayuntamiento de Miño, en A Coruña, ha dado luz verde al inicio del expediente de contratación del nuevo Servicio de Axuda no Fogar (SAF) mediante tramitación urgente, con el objetivo de agilizar los plazos administrativos y asegurar la calidad asistencial.

La medida se adopta tras la resolución del contrato vigente con la actual empresa, que se formalizó de mutuo acuerdo para evitar bloqueos judiciales y garantizar que la transición no afecte a los usuarios.

El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, subrayó que la decisión busca proteger la dignidad y los derechos de las personas usuarias del servicio.

"La resolución del contrato se fundamenta en las incidencias registradas desde diciembre y en el incumplimiento de las obligaciones principales, y queremos actuar con responsabilidad para que la atención no se vea afectada", indicó el regidor.

Durante el proceso, la empresa actual seguirá prestando el SAF en las mismas condiciones técnicas, jurídicas y económicas hasta que se formalice la nueva adjudicación.

El nuevo contrato cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros y cubrirá todas las modalidades de libre concurrencia y dependencia.

El gobierno local insiste en que, aunque la vía de urgencia permite simplificar el procedimiento, la formalización del cambio de empresa estará sujeta a los plazos legales y administrativos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público, asegurando la transparencia y seguridad jurídica del proceso.