Una manada de jabalíes vuelve a pasear cerca del aeropuerto de A Coruña

Una manada de jabalíes, hasta cuatro de diferentes tamaños, han sido vistos esta madrugada en el entorno de Vilaboa, en Culleredo, en A Coruña, a escasos metros del aeropuerto de Alvedro.

Los cuatro ejemplares, que pasearon por la zona urbana de esta localidad, no causaron grandes desperfectos más allá de los daños sobre el césped de diferentes fincas, causados por la búsqueda de comida.

Hace varias semanas, un jabalí se coló en la pista del aeropuerto de Alvedro, obligando a suspender la circulación aérea por protocolo de seguridad durante toda la mañana de un sábado, con las consecuencias que ello trajo para la movilidad en una fecha tan sensible como las navidades.

En ese momento, el animal tuvo que ser abatido, al lograr superar el perímetro y pasear por la pista.

La presencia de animales salvajes en núcleos urbanos gana protagonismo

A lo largo de los últimos meses, la presencia de animales salvajes en núcleos urbanos ha sido una tónica constante. En la ciudad de A Coruña, los jabalíes han paseado por diferentes lugares. Son manadas distintas, pero todas bajan en franjas nocturnas en busca de comida.

Además, hace algunos días fueron avistados dos zorros en el entorno de Calvo Sotelo. Estos dos ejemplares llegaron a colarse en el estadio municipal de Riazor, en una acción que el Dépor aprovechó para simbolizar el regreso del "zorro de Arteixo", apodo que recibió Arsenio Iglesias.