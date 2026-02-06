Un incendio en una vivienda de Labañou, en A Coruña, moviliza a los bomberos

Los bomberos de A Coruña se desplazaron este viernes al barrio de Labañou a sofocar un incendio en una vivienda en la calle María Luz Morales. Un fuego que se encuentra controlado.

Según el 112, dos personas llamaron alertando de que se había producido fuego en una vivienda de tres plantas, una de ellas era el propietario. Asimismo, indican que no había personas en el interior, pero que podría haber mascotas.

Hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Nacional, así como una ambulancia de Urxencias Sanitarias para atender a una posible persona afectada.