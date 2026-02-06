Herida en A Coruña una mujer de 81 años tras ser atropellada en Monte Alto

Una mujer de 81 años ha resultado herida este viernes por la tarde tras ser atropellada por un vehículo en el barrio de Monte Alto en A Coruña. En concreto, el accidente tuvo lugar en el cruce de la avenida de Hércules con la calle Comercial Hércules.

Según fuentes de la Policía Local, la mujer se encontraba cruzando por un paso de peatones sin semáforo, sobre las 17:15 horas, cuando fue atropellada por un coche que le pasó por encima.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y una ambulancia de Urxencias Sanitarias, que procedieron a trasladar a la mujer al Complexo Universitario de A Coruña (CHUAC) con pronóstico reservado.