Detenida en A Coruña una mujer "in fraganti" mientras robaba en un vehículo

Pillada "in fraganti" mientras robaba en un vehículo este jueves por la noche: así es como la Policía Nacional ha detenido a una mujer en A Coruña.

Fuentes policiales confirman que la mujer fue interceptada por unos agentes cuando llevaba a cabo un robo con fuerza en un coche estacionado en una calle de la ciudad. Asimismo, las mismas fuentes confirman que la detenida pasará a disposición judicial este viernes por la tarde.

Por el momento, se desconoce si la detenida está relacionada con las recientes oleadas de robos en vehículos que han afectado en los últimos meses a barrios como Os Mallos, Elviña y Riazor.

En las últimas semanas, varios vecinos han denunciado encontrar sus vehículos al amanecer con las ventanillas rotas y objetos sustraídos. De hecho, un afectado indicó a Quincemil hace unas semanas que le habían robado hasta en tres ocasiones, llevándose incluso dos balizas V16.