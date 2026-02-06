A Coruña no logra huir de la lluvia con el avance del mes de febrero

Una calle de A Coruña esta mañana. Quincemil.

En A Coruña llueve. Lo que puede parecer una evidencia se ha consolidado en una tendencia que en 2026 ha impedido ver hasta un total de 24 horas seguidas sin que las nubes descarguen en algún momento.

La previsión de Meteogalicia para el primer viernes de febrero no es más halagüeña. El instituto autonómico pronostica porcentajes de precipitaciones superiores al 50% durante todo el día, con un 65% en las horas centrales de la tarde.

Los cielos se mostrarán con nubes y claros a lo largo de las próximas horas.

Las temperaturas, por su parte, serán normales con valores de 11 grados en mínimas y 14 grados en máximas.

La calidad del aire se mantendrá en un nivel favorable en general.