A Coruña inicia la campaña de ocio nocturno para mejorar la convivencia entre hostelería y vecinos

El Ayuntamiento de A Coruña pone en marcha esta noche una campaña de concienciación ciudadana vinculada al ocio nocturno, con presencia en las principales calles donde se concentran bares y locales de hostelería.

El objetivo de la iniciativa es fomentar el cumplimiento de normas básicas de convivencia que beneficien tanto a los establecimientos como a la vecindad.

La alcaldesa, Inés Rey, destacó que la acción se desarrolla "de la mano del sector y de las asociaciones vecinales", con el propósito de que la ciudadanía y el ocio nocturno adopten comportamientos ejemplares.

Bajo el lema Este es tu señal, la campaña utiliza señalética gráfica para recordar normas fundamentales: evitar hacer ruido en la vía pública, no salir con bebidas alcohólicas y no orinar en espacios comunes.

Durante la presentación, las asociaciones vecinales y del sector hostelero recibieron el material de la campaña, que también se difundirá a pie de calle durante los próximos fines de semana, mediante reparto de información y colocación de vinilos y cubos en las zonas más concurridas, garantizando la visibilidad de la iniciativa a lo largo de todo el año.

La campaña se enmarca en el trabajo iniciado en marzo de 2025 con la creación de una mesa de trabajo para la convivencia entre vecindario y hostelería, que derivó en una mesa técnica destinada a avanzar en materia normativa.

Según el Ayuntamiento, las reuniones han concluido con aportaciones de todas las partes, y próximamente se presentará al sector una propuesta que combine seguridad jurídica para los hosteleros y respeto al descanso de la ciudadanía.