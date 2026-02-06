A Coruña impone multas a servicios de VTC a petición de la Xunta por valor de 16.000 euros

El Concello de A Coruña ha empezado a enviar multas por actividad irregular a conductores del servicio de vehículos de transporte con conductor (VTC). Las primeras resoluciones con sanción, 14, corresponden a la tramitación de 62 actas de infracción remitidas por la Xunta de Galicia y suman un importe de 16.000 euros.

El Ayuntamiento ha recibido casi 180 actas desde el año pasado. Su trabajo ha consistido en tramitar los informes de inspección que el Gobierno gallego le ha enviado tras ejercer la vigilancia de estos servicios de transporte que desde hace meses circulan por un término municipal pese a que la ley autonómica solo les permite hacerlo entre municipios.

La administración gallega ha autorizado estos servicios a empresas como Bolt, Uber o Cabify y los ayuntamientos, entre ellos A Coruña, Santiago y Vigo, han protestado porque la Xunta les ha atribuido la competencia de "vigilancia e inspección" mientras no ha dejado de autorizar permisos. Una vez recibidas las actas, a instancias del Ejecutivo gallego el Concello coruñés ha comenzado a imponer sanciones.

Las primeras catorce son el resultado de haber tramitado 62 informes. El Ayuntamiento prevé que haya más porque no ha finalizado la gestión de la totalidad de las actas por parte de los funcionarios municipales.

Doce resoluciones se deben a la comisión de faltas muy graves de forma continuada y conllevan una multa acumulada de 12.000 euros. Otros 4.000 se deben a otras dos infracciones también muy graves.

Licencias y consulta

El Concello ha criticado a la Xunta por delegar en las entidades locales la tramitación de multas por una actividad que no tiene regulación municipal, y que el área de Mobilidade va a ordenar a través de una ordenanza específica al margen de la norma de movilidad aprobada el pasado año, para la que acaba de abrir un proceso de consulta pública.

"Con una mano, la Xunta da licencia a este servicio, y con otra nos obliga a multarlos. Por eso pedimos reiteradamente que dejen de conceder permisos mientras no haya una regulación", reclama la concejal de Mobilidade, Noemí Díaz.

"Pedimos también que la Xunta se implique en la aprobación de una normativa homogénea para toda Galicia, y no que permita que haya 313 normativas distintas", añade la edil.

Los ciudadanos pueden aportar sugerencias y peticiones hasta el próximo 27 de febrero en la consulta para la elaboración de la ordenanza específica para los VTC.

Hasta el momento, profesionales del taxi no vinculados a las asociaciones del sector, Radio Taxi y Tele Taxi, se han manifestado en las calles de A Coruña (también en Santiago y Vigo) denunciando el intrusismo de los VTC en su sector y reclamando al Ayuntamiento que imponga sanciones. Las primeras, a la espera de que se redacte y apruebe la ordenanza, acaban de conocerse.