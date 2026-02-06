A Coruña aprueba las bases de las ayudas para las fiestas de barrios con 500.000 euros de presupuesto

Imagen de la reunión del IMCE. Concello de A Coruña.

El Concello de A Coruña, a través del IMCE, aprobó este jueves las bases que regulan la convocatoria pública de ayudas para las asociaciones que organizan las fiestas de barrio, con un presupuesto total de 500.000 euros.

Esta es la segunda edición consecutiva en la que se aplica un sistema de concurrencia competitiva para la asignación de subvenciones, una fórmula que, según el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, obtuvo el reconocimiento tanto de las entidades como del público el año pasado.

Cada asociación organizadora podrá optar a una subvención de hasta 20.000 euros, destinada a cubrir todos los gastos vinculados a la celebración de las fiestas, siempre que sean de carácter abierto y gratuito.

Entre los gastos subvencionables se incluyen cachés artísticos, alquiler de equipos de sonido, transporte de materiales, iluminación, instalación eléctrica, seguros y otros elementos necesarios para la correcta organización de las actividades.

Además de las ayudas económicas, el IMCE y el Concello ofrecerán asesoramiento a todas las entidades participantes y facilitarán, siempre que haya disponibilidad, el préstamo gratuito de aseos químicos, vallados, tarimas, mesas y sillas.

La valoración de las propuestas podrá alcanzar un máximo de 100 puntos, de los cuales 70 se asignan a la calidad de los proyectos presentados.