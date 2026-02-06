A Coruña abre las inscripciones del programa "Maiores en plena forma"

El Ayuntamiento de A Coruña pondrá en marcha en las próximas semanas una nueva edición del programa municipal "Maiores en plena forma", una iniciativa gratuita orientada a promover un envejecimiento activo y saludable a través de actividades de bienestar físico, psíquico y sociocultural en la red de centros cívicos municipales.

La programación se desarrollará del lunes 23 de febrero al viernes 29 de mayo y está dirigida a personas mayores de 50 años.

Las personas interesadas deberán formalizar la inscripción entre el 11 y el 18 de febrero directamente en la conserjería de cada centro cívico, por orden de llegada y con plazas limitadas.

El programa incluye actividades de mantenimiento y cuidado corporal como gimnasia, yoga, control postural o suelo pélvico, además de propuestas centradas en el bienestar emocional, entre ellas risoterapia, musicoterapia, relajación y gestión de emociones.

La oferta se completa con talleres prácticos de nutrición y bisutería, actividades para reducir la brecha digital mediante el uso del teléfono móvil y las redes sociales, así como visitas culturales guiadas con distintos recorridos temáticos para redescubrir la ciudad desde una perspectiva histórica y social.