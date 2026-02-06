Ofrecido por:
A Coruña abre las inscripciones del programa "Maiores en plena forma"
La iniciativa gratuita para mayores de 50 años se desarrollará del 23 de febrero al 29 de mayo en 22 centros cívicos de A Coruña
El Ayuntamiento de A Coruña pondrá en marcha en las próximas semanas una nueva edición del programa municipal "Maiores en plena forma", una iniciativa gratuita orientada a promover un envejecimiento activo y saludable a través de actividades de bienestar físico, psíquico y sociocultural en la red de centros cívicos municipales.
La programación se desarrollará del lunes 23 de febrero al viernes 29 de mayo y está dirigida a personas mayores de 50 años.
Las personas interesadas deberán formalizar la inscripción entre el 11 y el 18 de febrero directamente en la conserjería de cada centro cívico, por orden de llegada y con plazas limitadas.
El programa incluye actividades de mantenimiento y cuidado corporal como gimnasia, yoga, control postural o suelo pélvico, además de propuestas centradas en el bienestar emocional, entre ellas risoterapia, musicoterapia, relajación y gestión de emociones.
La oferta se completa con talleres prácticos de nutrición y bisutería, actividades para reducir la brecha digital mediante el uso del teléfono móvil y las redes sociales, así como visitas culturales guiadas con distintos recorridos temáticos para redescubrir la ciudad desde una perspectiva histórica y social.