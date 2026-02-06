Continúa suspendida la circulación por tren con Vigo desde A Coruña debido al temporal

A Coruña camina hacia su segundo día sin conexión por tren con Vigo. Tras suspenderse en el día de ayer por causas meteorológicas la circulación de este medio de transporte, ADIF ha confirmado que se mantiene el cese de actividad durante las primeras horas de la jornada del viernes por precaución.

Así, los coruñeses que se han acercado hasta la estación provisional se han encontrado con el mismo panorama que ayer. Su tren sale, pero solo hasta la estación de Santiago de Compostela. Desde la capital gallega deberá buscar un transporte alternativo, que no proporciona Renfe en este caso.

La decisión se toma en base a la situación del temporal, y una fecha clara de fin. La evolución meteorológica será la que determine que se alce la medida y que se restablezca la situación.

Las principales alternativas, más allá del transporte privado, radican en el empleo de autobuses, servicio que la Xunta de Galicia reforzó en el día de ayer en los servicios desde A Coruña y Santiago de Compostela, o bien el taxi o servicios de VTC, que ayer incrementaron su precio debido a la alta demanda registrada.

En ese sentido la directora general de movilidad de la Xunta de Galicia, Judit Fontela, solicitó al gobierno central que "rectifiquen" la decisión de no ofrecer una alternativa al tren.