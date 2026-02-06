Arteixo (A Coruña) acoge un taller de tintes naturales en papel y herbario en Monticaño

El Parque Municipal de Monticaño, en Pastoriza, dentro del ayuntamiento de Arteixo en A Coruña, acogerá el sábado 14 de febrero un taller de tintes naturales en papel y herbario, una propuesta formativa centrada en la experimentación artística con procesos naturales y sostenibles.

La actividad se desarrollará de 10:00 a 14:00 horas y está dirigida a aficionados a la eco-artesanía, con nivel de iniciación.

El taller estará impartido por Estefanía Montero y tiene como objetivo conocer y experimentar con los tintes naturales aplicados al papel, utilizando plantas del herbario como fuente de color y expresión artística.

La iniciativa busca fomentar la creatividad y el respeto por los procesos naturales, poniendo en valor técnicas tradicionales adaptadas a un enfoque contemporáneo.

El programa incluye una introducción a los tintes naturales y su origen vegetal, el reconocimiento y selección de plantas adecuadas para la obtención de pigmentos, la preparación de los tintes y la aplicación de los colores sobre papel mediante distintas técnicas, así como una fase de experimentación creativa y puesta en común de resultados.

Además, cada participante elaborará su propio herbario, que podrá llevarse al finalizar la sesión.

El coste de la actividad es de 15 euros para personas empadronadas en Arteixo y clientes de Sumarte, mientras que la inscripción general asciende a 25 euros.

El taller cuenta con 15 plazas, que se adjudicarán por orden de inscripción, teniendo prioridad las personas empadronadas en el municipio y los clientes de Sumarte, Servicio Municipal de Aguas y BiciArteixo.

Las personas que se queden sin plaza serán convocadas para la próxima edición del curso.