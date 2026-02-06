Arden contenedores de basura en la zona de Labañou, en A Coruña

Tras varias semanas sin incidentes de este estilo, esta noche han vuelto a arder en A Coruña varios contenedores situados juntos y destinados al depósito residuos urbanos.

La incidencia, reflejada en el parte diario de los Bomberos, tuvo lugar a las 3:29 a la altura de la Ronda de Outeiro, en el entorno de Labañou.

Tras ser requeridos, los profesionales se desplazaron hasta el lugar para extinguir el fuego, empleando agua para ello.

No hubo que lamentar más daños, ni a los coches cercanos ni ninguno de índole personal.

Asegurar la red suelta de una valla

Además, los Bomberos también tuvieron que actuar en las últimas horas en Plaza de Ourense. El servicio consistió en asegurar una red suelta de una valla publicitaria, ubicada en la cubierta de un edificio.