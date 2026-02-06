La alcaldesa de A Coruña: "Exijo que ofrezcan una alternativa en las comunicaciones"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey denunció en declaraciones en Cita en María Pita de RadioVoz que la suspensión de la vía ferroviaria entre A Coruña y Vigo, una de las más transitadas de Galicia, sin ofrecer alternativas, deja a la ciudadanía "completamente aislada e incomunicada".

La primera edil criticó que Renfe, ADIF o el Gobierno central, "da igual la etiqueta", decidan cortar la línea de un día para otro sin poner en marcha una solución inmediata, como un servicio de autobuses que conecte ambas ciudades con salidas periódicas desde las estaciones.

La regidora coruñesa rechazó que se traslade a los usuarios la responsabilidad de buscarse la vida una vez llegan a Santiago, calificando esta opción de "no ser una solución".

Recordó que hay personas con billetes comprados que necesitan desplazarse por motivos laborales o familiares, y subrayó que detrás de cada viaje hay situaciones personales complejas. Por ello, consideró "absolutamente intolerable" cortar una línea ferroviaria sin explicaciones ni alternativas reales.

Rey exigió al Gobierno central que, a través del organismo correspondiente, habilite de forma inmediata una línea de autobuses con frecuencia horaria entre A Coruña y Vigo en ambos sentidos, mientras no se restablezca el servicio ferroviario.

A su juicio, no tiene ningún sentido dejar incomunicadas a dos provincias que concentran las áreas metropolitanas más pobladas de Galicia, insistiendo en que esta situación es injustificable y debe resolverse de manera urgente.

El PP de A Coruña insta a la alcaldesa a tomar medidas

El PP de A Coruña ha denunciado que la alcaldesa Inés Rey ha vuelto a dejar abandonados a los usuarios de los trenes, haciendo oídos sordos a sus reiteradas quejas.

Los populares critican la falta de alternativas tras la suspensión de las líneas a Vigo debido al mal tiempo, una situación que califican de lógica pero que se produjo sin ningún aviso previo y por sorpresa para los viajeros.

Los dirigentes del partido recuerdan que A Coruña nunca ha entrado en los planes del Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, y acusan a la alcaldesa de no haber reclamado nada, a pesar de las recurrentes quejas sobre la precariedad de la estación provisional y los continuos retrasos e incidencias en el funcionamiento de los trenes.

Según el PP, esta inacción repercute directamente en los ciudadanos que dependen del transporte ferroviario para trabajar, estudiar o cuidar a familiares.

El grupo popular asegura que, aunque Inés Rey afirma no temer a la hora de exigir y reclamar, incluso a un Gobierno de su propio partido, los hechos demuestran lo contrario. Los retrasos, cancelaciones y ausencia de alternativas evidencian, según el PP, una falta de gestión y planificación que perjudica a los usuarios y a la ciudad en su conjunto.

En este contexto, los populares instan a la alcaldesa a tomar medidas inmediatas y exigir al Ministerio soluciones concretas que garanticen la movilidad de los coruñeses, evitando que situaciones similares se repitan en el futuro y asegurando un servicio ferroviario fiable y seguro.