La alcaldesa de Betanzos (A Coruña) insta a Portos de Galicia a actuar ante las inundaciones

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, ha instado a Portos de Galicia a actuar tras las inundaciones que tuvieron lugar en la localidad por los desbordamientos de los ríos Mendo y Mandeo a causa del temporal Leonard. La regidora afirma que la institución autonómica tiene conocimiento de la situación y propone una solución similar a la de A Ribeira.

"No pueden decir que desconozcan la situación que se vive por parte de las empresas instaladas en esta zona. No es algo nuevo que ocurriera en esta circunstancia excepcional. Cada vez ocurre con más frecuencia y la zona del puerto una vez más sufre las consecuencias", señaló.

La alcaldesa de Betanzos ha trasladado la "colaboración" del Concello.

Como solución, propone que se estudie "la instalación de un sistema similar al del barrio de A Ribeira instalado por Fomento porque creo que podría minimizar, que no evitar, las consecuencias que estos desbordamientos provocan a estas empresas instaladas en el puerto".

Barral asegura que tiene la mano tendida "dentro de las posibilidades del Ayuntamiento" y que esto se trata de una problemática histórica. Aunque admite que en los últimos días no solicitó una reunión pero que "en Portos conocen la situación de Betanzos. Si se trata de pedir reuniones, cuando pase todo esto pediré una nueva reunión para reiterar lo mismo y volver a tender la mano y pedir soluciones para el puerto de Betanzos".

Sobre el empeoramiento de este tipo de inundaciones, la alcaldesa explicó que "los empresarios dicen que desde que Portos hizo la obra en esta zona ha empeorado. No puedo opinar sobre si tiene relación, o es el cambio climático, o ambas. Lo que sé es que esta situación se da cada vez con más frecuencia y Portos no puede desentenderse".