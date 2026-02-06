Los afectados en A Coruña por la falta de trenes a Vigo optan por el bus: "Cancelaron sin avisar"

Dársena de salidas en la estación de autobuses de A Coruña, este viernes de cancelación de trenes a Vigo. Carmen G. Mariñas

Este viernes la estación de autobuses de A Coruña está teniendo un ajetreo fuera de lo habitual. Frente a varias jornadas de dársenas vacías por la huelga en las últimas semanas, la reciente cancelación de trenes con destino a Vigo ha hecho del autobús la única opción para muchos pasajeros que tienen que viajar a esta ciudad o a Pontevedra, llenando así la estación.

Debido a las incidencias de la borrasca Leonard, Renfe ha bloqueado por segundo día consecutivo la venta de billetes con origen y destino a la ciudad olívica. Se mantendrá así hasta el lunes, aunque el servicio no volverá a la normalidad hasta el martes.

De todas formas, los días 9, 10 y 11 de este mes hay convocada una huelga ferroviaria.

Problemas con la compra de billetes

Esta tarde, en la dársena de salidas de la estación coruñesa, Teresa Casal lamentaba no tener garantizado su viaje a Pontevedra, a donde se dirige por un compromiso familiar. "Tenía el billete de tren reservado desde hace 15 días. Desde Renfe no avisaron de nada. Tengo la aplicación descargada y no llegó ni una notificación de que cancelaban el tren", critica.

Situada en la cola del autobús de Monbus que va con destino a esta ciudad, explica que es posible que no consiga un asiento libre. "Estoy en la cola sin reserva, así que vamos por orden de llegada. La página de Monbus peta así que no sé si llegaré hoy, mañana o si podré llegar".

Cola en A Coruña para el autobús con destino a Pontevedra o Vigo este viernes. Carmen G. Mariñas

Un par de personas por delante, en la misma cola, está Irene Fontán. Ella sí consiguió un billete para el autobús a Pontevedra pero tenía ya pagado el bono de tren, por lo que ha puesto una reclamación sin saber si recibirá o no una compensación. "Voy hoy a casa y cancelaron el tren sin avisar ni nada. Ayer me di cuenta y reservé una de las cinco plazas que quedaban", cuenta.

Natural de Sanxenxo pero estudiante en A Coruña, hace este trayecto semanalmente. En otras ocasiones, la huelga de autobuses no le afectó al contar con la alternativa del tren. Ahora, "si cancelan los trenes y hay huelga de buses, es inviable ir a casa o a clase".

Noelia Montes también es una estudiante en A Coruña afectada por estas cancelaciones. En su caso viaja más habitualmente en autobús porque dispone de la tarjeta Xente Nova, pero su pareja "suele baixar ao Grove directamente e hoxe non pode. Supoño que de imprevisto non pillou, pero faltan alternativas. O tren é un transporte máis rápido e non calquera pode ir en bus", razona.

Punto de información improvisado

En la entrada de la estación, la oficina de información se encuentra cerrada por la tarde.

Por eso hoy, y otros muchos días, la confitería La Carballesa ejerce de punto de información improvisado. Adiela Ron cuenta que esta mañana fue diferente a la de un viernes habitual y que más estudiantes cruzaban la estación con sus maletas, tanto de salida como de llegada.

"Siempre nos preguntan", comenta, a lo que añade que "coincide que las dudas por la huelga indefinida se cruzaron con la cancelación de trenes, así que la gente nos pregunta si habrá buses. La información es escasa y somos el único sitio abierto aquí".