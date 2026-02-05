Vecinos de Monte Mero, en A Coruña, recaban apoyos para frenar el plan que los expulsa de sus casas

El proyecto inmobiliario de Monte Mero que promueve la Xunta de Galicia en A Coruña se ha encontrado desde el momento en que fue anunciado con la oposición de los residentes en el entorno, parte de ellos afectados por la expropiación de sus viviendas. Los vecinos tratan ahora de reunir apoyos para frenar el proyecto.

La asociación vecinal Uxío Carré de Eirís ya ha presentado un recurso contra el plan, tramitado por la Xunta como proyecto de interés autonómico (PIA). Pero el colectivo quiere hacer más fuerza mediante un mayor respaldo ciudadano y a través de encuentros públicos para exponer su situación y promover un frente común más amplio.

El pasado fin de semana hubo unas jornadas sobre vivienda organizadas por Podemos Galicia y este miércoles hubo una reunión con la edil del BNG en A Coruña Avia Veira. Los vecinos acudieron reclamando más explicaciones u otras medidas para un proyecto cuya fase de urbanización no comenzará hasta el próximo año o en 2028.

Cerca de 40 viviendas o instalaciones se verán afectadas por la futura construcción de 4.000 pisos, un gran número de ellos protegidos, entre Xuxán y la antigua fábrica de armas, un gran espacio rural conocido como Monte Mero. Se estima que 180 personas pueden perder sus viviendas, en algunas de las cuales llevan viviendo toda la vida.

El asunto, en el Pleno

El grupo nacionalista en la Corporación de A Coruña llevará al Pleno de la próxima semana una pregunta sobre el plan autonómico de Monte Mero, que ya ha superado también el trámite ambiental.

Veira dirigirá al Gobierno local una cuestión para saber en qué consiste la supuesta coordinación entre el Concello y la Xunta para abordar la futura situación de los residentes en la zona, tanto en Monte Mero como en Pedralonga. El BNG duda de que las administraciones defiendan los intereses vecinales, por lo que demanda garantías.