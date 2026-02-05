Los trenes entre A Coruña y Santiago operan con normalidad, pero sigue cortada la conexión con Vigo

Ambiente esta mañana en la estación de tren de A Coruña

Adif ha cancelado desde primera hora de esta mañana los trenes con origen y destino Vigo debido al temporal. En A Coruña, los trenes a Santiago siguen operando con normalidad, pero sigue cortada la conexión con Vigo.

Esta mañana, en la estación coruñesa se informaba a los pasajeros que la conexión con la ciudad compostelana permanecía operativa. Es decir, aquellos pasajeros que quieran viajar hasta Santiago, no tienen ningún problema; no ocurre lo mismo con aquellos que vayan a algún destino entre Santiago y Vigo, pues en estos momentos esa conexión está cancelada hasta nuevo aviso.

La borrasca Leonardo mantiene a Vigo incomunicada por tren desde primera hora de este jueves. Pasadas las 06:30 horas, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) anunció la suspensión de todos los servicios ferroviarios con origen o destino en la ciudad olívica, a causa de las adversas condiciones meteorológicas.

⚠️Debido a las condiciones meteorológicas, los trenes con origen y destino Vigo no prestan servicio. — INFOAdif (@InfoAdif) February 5, 2026

Situacion en Vigo

La entidad ha indicado además que, por motivos de seguridad, no se ofrecerán medios alternativos por carretera, una medida que se mantendrá de forma indefinida mientras persistan las condiciones extremas.

Por su parte, Renfe ha comunicado que seguirá de cerca la evolución del temporal y actualizará la información a los viajeros conforme haya novedades. También ha activado la posibilidad de cambios y anulaciones gratuitas, aunque sin opciones de transporte alternativo.

Las líneas afectadas son las que unen Vigo Urzaiz - Santiago, Vigo Guixar - Santiago, Vigo Guixar - Tui y Vigo Guixar - Ourense.

Asimismo, los servicios comerciales con Madrid que habitualmente circulan por el tramo Vigo-Santiago tampoco operarán; en este caso, su recorrido se limitará a la capital gallega.

Tanto VIgo como el resto de la provincia de Pontevedra permanecen hoy en alerta por vientos, lluvia y fuerte oleaje.