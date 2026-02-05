Gonzalo Castro se reunirá en A Coruña con monitores del Programa Lecer: "Seguimos trabajando"

Los trabajadores del Programa de Lecer de A Coruña continúan nadando en un mar de incertidumbre. No saben cuándo cobrarán el salario que se les adeuda y el curso de primavera de 2026 debería haberse inaugurado el 2 de febrero. Ese día, los docentes impartieron una clase abierta en la plaza de María Pita a modo de protesta, al grito de "Non hao programa, nin careos".

Se trata de una situación que afecta a 60 docentes y a más de 3.000 usuarios de las actividades que se desarrollan en el Fórum Metropolitano y en el Centro Cultural Ágora.

Este jueves, 5 de febrero, por la tarde mantendrán una nueva reunión con el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, para abordar la problemática y avanzar hacia una posible solución. El encuentro llega después de las reuniones mantenidas con el Concello el pasado 22 de diciembre y el 15 de enero, sin que hasta el momento se hayan producido avances.

Sobre esta reunión, Gonzalo Castro confirmaba esta mañana que el encuentro con los monitores tendrá lugar a las 18:30 horas. "Seguimos trabajando", señalaba, y añadía que a lo largo de la mañana tenía previsto tratar este asunto en distintas reuniones.

Preguntado por la posibilidad de que la empresa concesionaria, ServiPlus, pueda reconducir la situación, el titular de Cultura y Turismo indicaba que, tras la experiencia previa con las escuelas deportivas, es necesario buscar alternativas. "Veo que hay incapacidad para seguir prestando este tipo de servicios. Tenemos que garantizar que la gente pueda acceder a los servicios que tenga contratados el Concello con diferentes empresas de forma óptima, que se presten efectivamente, con calidad y, desde luego, que se respeten las obligaciones laborales que tiene la empresa con los trabajadores".

Asimismo, Castro señala que desde el Concello se está buscando una solución a medio y largo plazo que pueda hacerse definitiva y que garantice la continuidad y la estabilidad en la prestación de este servicio.