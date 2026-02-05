Epstein no viajó a A Coruña: el error en el código del aeropuerto que generó confusión

Captura del error en el código del aeropuerto que sitúa a Epstein en A Coruña en 2008 Jmail

A simple vista, parece increíble, pero A Coruña, sin comerlo ni beberlo, se ha visto envuelta en la polémica generada por el caso del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein. Una plataforma web llamada Jmail permite consultar todos los correos electrónicos desclasificados de los archivos de Epstein, hechos públicos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 30 de enero.

Usuarios de redes sociales han identificado en esta plataforma hasta cuatro supuestos vuelos de ida y vuelta entre aeropuertos estadounidenses, como el JFK en Nueva York y el VQQ en Jacksonville, Florida, con el LCG, el código del aeropuerto de Alvedro en A Coruña.

Imagen de los vuelos en Jmail Jmail

Sin embargo, la realidad es muy distinta. Se trata de una confusión: el código LCG coincide con el del aeropuerto de Salt Lake City, en Florida (Estados Unidos), por lo que no se trata del de A Coruña.

Como se puede comprobar en los propios archivos del caso Epstein, en el registro de vuelos del multimillonario figura un vuelo el 31 de mayo de 2008 desde el aeropuerto de Alvedro al de Jacksonville. Sin embargo, cuando se accede al registro escrito del pasajero se puede comprobar cómo se trata de Salt Lake City.

Registro del vuelo en unos de los documentos del caso Epstein Jmail

"Curiosamente aparece algún viaje a Coruña, pero no es cierto. Confunden el código LCG (A Coruña) con LCQ (Lake City). Así que, ¡ojo!", señala al respecto un usuario en la red social X.

Una curiosa coincidencia que coloca a A Coruña en el punto de mira de uno de los casos más mediáticos de la historia.