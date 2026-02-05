Los empleados de las Escuelas Deportivas Municipales de A Coruña cobran el mes de enero

Los empleados que prestan servicio en las Escuelas Deportivas Municipales han percibido en las últimas horas los cobros de sus salarios correspondientes al mes de enero.

El abono se ha afrontado por parte de la empresa pública municipal Emvsa, que ha asumido su gestión de forma transitoria ante la situación generada con Serviplus desde el 1 de enero, tal y como acordó la junta de gobierno local en víspera del día de Reyes a propuesta del área de deportes.

Con este pago, los empleados recuperan la normalidad en el servicio, tras dos meses de incertidumbre que les obligó a convocar varias jornadas de protesta. De esta forma, el servicio queda estabilizado y recupera la normalidad.

Emvsa se ocupará de la gestión de este servicio, que cuenta con más de 3.500 usuarios, hasta la resolución del concurso para que una nueva empresa concesionaria asuma su ejecución.

El pliego de condiciones está con las últimas fiscalizaciones y será publicado "en breve". No se prevé que se demore más de lo necesario por trámites administrativos su resolución.

Lo adeudado, en camino

Además, los empleados cobrarán el mes de diciembre a través de las gestiones realizadas por el Ayuntamiento. En las próximas jornadas se aprobará una cesión de crédito para que puedan percibir los atrasos que dejó Serviplus, el último prestatario del servicio.

Esta figura consiste en que la empresa cede su crédito a los trabajadores para que puedan cobrar las cantidades pendientes de percibir.