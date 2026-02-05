Condenado a prisión por causar en A Coruña el accidente en el que murió un matrimonio en Nochebuena de 2020

Alberto, hijo de la pareja fallecida en un accidente de tráfico en Nochebuena, durante el acto conmemorativo este martes. Quincemil

El acusado de causar un accidente que le costó la vida a un matrimonio en A Coruña en la Nochebuena de 2020 ha sido condenado a cuatro años y dos meses de prisión. El hombre, además, no podrá conducir en seis años y dos meses, según la sentencia. La sentencia no es firme, pues cabe interponer recurso de apelación ante el TSXG.

La Audiencia Provincial de A Coruña condena a cuatro años y dos meses de cárcel al conductor que colisionó el día de Nochebuena del 2020 contra un vehículo en el que viajaba el matrimonio. El tribunal lo considera autor de dos delitos de homicidio por imprudencia grave y de un delito de lesiones por imprudencia grave, así como de delitos contra la seguridad vial, por los que también le impone la privación del derecho a conducir durante seis años y dos meses.

La sala explica que el acusado, al conducir a una velocidad superior a 120 km/h en una vía urbana con límite de 50 km/h, impactó contra otro coche, lo que provocó la muerte de dos personas y le causó lesiones a otra. El tribunal considera que la conducta del sospechoso, que no realizó maniobra de frenado al aproximarse al cruce, constituyó una imprudencia grave, dado el riesgo evidente que su velocidad inadecuada generaba.

"El riesgo de que pudiera producirse un siniestro con graves consecuencias - como así sucedió- era elevado y evidente, sin que el acusado realizara maniobra alguna para aminorarlo, pues no hizo uso del sistema de frenado al ver al vehículo interponerse en su trayectoria", destacan los magistrados.

El tribunal considera que incurrió "en una absoluta falta de previsión y cuidado, en una intolerable infracción del deber de cuidado con desprecio a las normas más elementales de cautela, originando un riesgo físico que produce el resultado dañoso, lo que constituye una imprudencia grave, causa determinante del fatal resultado producido".

El Ministerio Público explicaba en su escrito que el vehículo en el que circulaba el matrimonio, que salía de la ciudad, quiso hacer un cambio de sentido y fue arrollado por el turismo del procesado, en el que iban como ocupantes su pareja y el hijo menor de ella. Como consecuencia de la "violenta colisión" el conductor, de 68 años, perdió la vida horas después del accidente y su esposa, de 67 años, falleció en el acto.

El día del accidente, el conductor habría circulado presuntamente a 125 kilómetros por hora en un tramo con un límite de 50 kilómetros por hora. El varón, durante el jucio celebrado el pasado mes de junio de 2025, negó haber ido a una velocidad alta: "Yo no tenía prisa".

"Vi como una sombra y choqué contra ella", aseguró el ahora condenado, que señaló en su declaración que "llovía mucho". El hombre, además, señaló que "estaba en shock" antes de asegurar que no se acercó a auxiliar al matrimonio porque como conductor profesional había aprendido que se debe llamar a los servicios de emergencia.

Sin huellas de frenada

El varón también negó haber insultado al hijo del matrimonio, que iba en otro coche detrás del accidentado. Por el contrario, la testigo del accidente indicó que sí lo hizo, que los escuchó hacia el hijo de los fallecidos, del que ha manifestado que estaba "desesperado".

Además de la testigo, durante el juicio declararon policías locales que acudieron al lugar del accidente. Los agentes señalaron que había poco tráfico en la zona, frente a lo expuesto por familiares del acusado, que dio negativo en alcohol y drogas.

Los agentes situaron en unos 125 kilómetros por hora la velocidad a la que iba el coche del hombre frente a la escasa velocidad del de los fallecidos. "Fue un impacto muy violento", resumieron, antes de indicar que ese tramo está limitado a 50 kilómetros por hora. También indicaron que no vieron huellas de frenada.

Otro perito ha cuestionado este informe en relación a la velocidad a la que iba el hombre imputado y ha atribuido el siniestro a dos "causas directas": el "exceso de velocidad" de este y el que el conductor fallecido "no respetase la preferencia de paso en la intersección".

Un homenaje a los fallecidos

A Coruña homenajeó al matrimonio con un acto el pasado mes de diciembre. El ayuntamiento colocó una placa en su recuerdo en el lugar del siniestro, entre la calle Gutenberg y la avenida de Finisterre, en un acto en el que participó el hijo de Pilar y Toño.

"Es un día triste porque ya hace casi 5 años desde que mis padres murieron en ese trágico accidente. Todavía seguimos buscando la manera de llevarlo y de vivir, pero no da llegado. Es un camino muy difícil ante dos personas tan excepcionales como eran mis padres", aseguró el joven.

El acto, que contó con la asistencia de Jeanne Picard, presidenta de Stop Accidentes, también tuvo una intervención por parte de la alcaldesa, Inés Rey, que recordó una carta de Alberto: "Quedoume grabada na memoria porque dicía que, cando deixas de ver aos teus seres queridos, paradóxicamente, é cando máis lembras todos eses valores e sentimentos que transmitían".

Stop Accidentes demanda la creación de un juzgado de Tráfico: "La justicia lenta no es justicia"

Tras conocer la sentencia, desde la asociación Stop Accidentes han criticado que el fallo llega tarde. "La justicia lenta no es justicia", expresa su presidenta, Jeanne Piccard.

"No hay derecho. Han pasado ya muchos años —lamenta sobre una sentencia emitida más de cinco años después del siniestro—. No es justicia ni para el culpable ni para las víctimas", comenta, explicando que esta situación se produce de manera sistemática en los juicios por accidentes de tráfico mortales.

Piccard demanda una justicia "reeducadora, preventiva e inmediata". En este caso, aunque agradece las obras realizadas en ese tramo de la avenida de Finisterre, con la creación de una nueva rotonda, considera que a nivel judicial las víctimas de accidentes de tráfico son "las últimas en los juzgados" por lo que sienten una "impotencia total".

Además de denunciar la situación, el colectivo pide la creación de juzgados especializados en Tráfico, como los que existen de violencia de género.