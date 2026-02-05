Condenado en A Coruña a 48 años de cárcel por agredir sexualmente a mujeres vulnerables

La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a 48 años de cárcel a un hombre acusado de agredir sexualmente a tres mujeres vulnerables a las que convenció para ejercer la prostitución en un local de Mesón do Vento, en Ordes.

La sentencia, emitida a finales del pasado mes de enero, recoge que el agresor conocía la situación de vulnerabilidad de las víctimas, mujeres en situación irregular en España, aprovechándose de ello al ofrecerles trabajo en un club de alterne a través de la plataforma milanuncios.com donde anunciaba empleos de labores de limpieza y obras o camarera.

Allí, en realidad, las sometió a agresiones sexuales drogándolas previamente hasta quedar inconscientes. Una de ellas era menor de edad.

En el fallo se explica también que la situación de precariedad económica de las mujeres facilitó que fueran convencidas para ejercer la prostitución, con sus consecuentes daños psicológicos, en unos hechos que tuvieron lugar en el 2023.

Finalmente, el tribunal ha dado por válido el testimonio de las denunciantes, corroborado por testigos y peritos, desestimando las alegaciones de la defensa. Además de la pena de cárcel, el acusado deberá pagar a las víctimas con cerca de 250.000 euros.

Sobre la sentencia todavía cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza.