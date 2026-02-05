Avanzan en A Coruña los trabajos de instalación de la pasarela provisional de Alfonso Molina

Tras varios días de trabajos nocturnos, que implicaron el corte al tráfico de una de las arterias de acceso a la ciudad en vehículo, la pasarela provisional de Alfonso Molina que unirá las estaciones de tren y autobús sigue avanzando en el proceso de instalación.

Tras colocar el vano central, los operarios siguen dándole forma a la estructura, con los trabajos en las zonas laterales que se realizan en horarios diurnos y diferentes tareas en la zona central.

La previsión municipal es que a lo largo de este mes de febrero pueda estar operativa, permitiendo de esta manera que se puedan iniciar los trabajos en la pasarela original, sin perder los peatones la posibilidad de cruzar esta vía de forma segura y favoreciendo el tránsito y la movilidad.