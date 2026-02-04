Los vecinos de A Coruña podrán bonificar el recibo de la basura: estos son los criterios

La Xunta de Gobierno Local dio cuenta de la nueva instrucción que regulará la gestión administrativa de los expedientes de beneficios fiscales cuando los ciudadanos soliciten la aplicación de la reducción de la cuota variable de la tasa de recogida de basuras por "comportamientos responsables" en el reciclaje.

En el caso de los particulares, la deducción en la parte variable del recibo alcanzará el 55%, siempre que se pueda acreditar el cumplimiento de alguno de los supuestos establecidos por el Ayuntamiento.

Podrán optar a esta bonificación las personas cuya vivienda cuente con un compostero domiciliario en uso, así como quienes hayan realizado en el año anterior al menos dos entregas en puntos limpios municipales, quienes hayan solicitado la retirada de residuos voluminosos llamando al 010, o quienes hayan comunicado la recogida de restos de poda de domicilios particulares dentro del mismo periodo.

En el supuesto de disponer de un compostero doméstico, la acreditación deberá realizarse mediante declaración responsable y tres fotografías, en las que conste su localización en la vivienda y el nivel de uso, incluyendo imágenes del estado de llenado y cualquier operación relevante, como trasvases o vaciados.

Todos los trámites para solicitar la deducción podrán realizarse a través del formulario habilitado en la página web del Ayuntamiento.