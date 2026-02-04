Los ríos Mendo y Mandeo se desbordan en Betanzos (A Coruña) y causan inundaciones en varias zonas

Los ríos Mendo y Mandeo se han desbordado, causando inundaciones en el municipio coruñés de Betanzos. El anegamiento se produjo debido a las intensas lluvias de los últimos días, que aumentaron el caudal, y coincidiendo con la subida de la marea, sobre las 05:30 horas de este miércoles.

"Si bien el nivel de marea no era grande en comparación a otros episodios anteriores (3,22 metros), sí lo era el caudal de agua de los ríos, tras días de precipitaciones", señala el ayuntamiento en un comunicado.

Protección Civil mantiene por esta razón un dispositivo de vigilancia y alerta, con señalización de zonas inundables: en el entorno de la Ribera, el agua llegó a la carretera. El funcionamiento de los bombeos minimizó los problemas en la calzada y, a pesar de que el agua llegó a la carretera, no se vio afectada la circulación.

El nivel del Mandeo superó el borde del Paseo de la Tolerancia, inundando la zona peatonal; mientras que en el puerto el agua llegó a la zona comercial. El Mendo también se desbordó en la zona del Carregal y zona comercial del Pasatiempo, afectando a varios viales, así como al parque Pablo Iglesias.

Inundaciones en Betanzos. Concello de Betanzos

El Concello de Betanzos señala en un comunicado que mantendrá los dispositivos de vigilancia para evitar estacionamientos en zonas inundables, manteniendo y siguiendo las alertas del 112.

El ayuntamiento, además, trasladará a Portos de Galicia las incidencias que se produjeron esta mañana en la zona para que valore la propuesta realizada desde el Gobierno local para la realización de actuaciones que minimicen los problemas que padecen los establecimientos comerciales de esta zona de la ciudad.

"Sabemos, porque lo estamos viendo no sólo en Betanzos sino en otras muchas localidades de Galicia, que el caudal de los ríos y las intensas lluvias provocan desbordamientos que son difíciles de evitar, pero sí tenemos que poner los medios para intentar minimizarlos", asegura la alcaldesa, María Barral.

"Lo hemos hecho con los bombeos de la Ribeira, y creemos que ese es el camino en la zona portuaria y en el que tendrá que trabajar Portos de Galicia y Augas de Galicia. Nosotros colaboraremos, pero ellos tienen que darnos las soluciones", concluye la regidora.