La Policía Nacional investiga en A Coruña el hurto de un sobre con 6.000 euros a un cliente de un banco

La Policía Nacional investiga en A Coruña un hurto cometido ayer al mediodía en una sucursal bancaria del Cantón Pequeño.

La víctima realizó una disposición de efectivo de 6.000 euros, que le fue entregada en un sobre por parte de los empleados.

En ese momento, el autor del ilícito aprovechó un descuido del cliente para quedarse con el y huir a la carrera, pero sin emplear violencia.

La sucursal bancaria cuenta con un circuito cerrado de cámaras, que ya han sido puestas a disposición de los investigadores.

Por el momento, el asunto se encuentra en investigación por parte de los agentes de la autoridad y no se han practicado detenciones.