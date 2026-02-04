Dos personas heridas en A Coruña, una de ellas un octogenario grave, tras dos atropellos en Os Mallos

Un hombre de 87 años resultó herido grave y otra mujer sufrió lesiones leves este miércoles por la tarde en el barrio de Os Mallos, en A Coruña, tras dos atropellos ocurridos con apenas quince minutos de diferencia.

Según informa el 112, el primer incidente se produjo sobre las 19:46 horas, a la altura del número 24 de la calle Eugenio Carré Aldao. Un particular alertó de que una mujer de 65 años había sido embestida por una furgoneta mientras cruzaba la vía, en un paso de peatones no regulado, resultando herida.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y técnicos de Urgencias Sanitarias (061), que trasladaron a la mujer al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Fuentes de la Policía Local confirmaron que la víctima presentaba heridas en un tobillo.

Poco después, sobre las 19:59 horas, a escasos metros, en el número 145 de la misma calle, se produjo un segundo atropello. En este caso, la víctima, que se encuentra en estado grave, fue un peatón de 87 años que cruzaba por un paso de cebra debidamente señalizado.

Agentes de la Policía Local y técnicos de Urgencias Sanitarias acudieron también a este punto y trasladaron al hombre al CHUAC con pronóstico grave.