Los hosteleros del ocio nocturno de A Coruña critican la nueva ordenanza de terrazas

Este miércoles, el Concello de A Coruña anunciaba avances en la ordenanza de terrazas. En la Xunta de Goberno Local que tuvo lugar esta mañana se aprobó la nueva normativa, pendiente todavía de votación en pleno, que introduce novedades sobre los criterios estéticos o los horarios.

La noticia ha sido recibida entre los hosteleros del ocio nocturno de la ciudad de manera agridulce.

Por una parte, la asociación valora de manera positiva algunos avances, como la unificación de licencias para terrazas y la ocupación de zonas públicas con estas o la posibilidad de instalarlas o no en zonas de aparcamiento.

Por otra, critica que la norma tendrá "un impacto negativo significativo sobre numerosos establecimientos, especialmente los vinculados al ocio nocturno y los situados en zonas históricas o de especial protección".

En este sentido, los hosteleros denuncian que los cambios estéticos y técnicos supondrán una "carga económica excesiva". La norma indica que tendrán que renovar mobiliario, toldos y estructuras, todo ello "sin que se contemplen ayudas económicas ni periodos transitorios suficientes para la adaptación".

La nueva ordenanza también varía sus criterios en función de dónde se ubiquen las terrazas, con aquellas situadas en zonas protegidas siguiendo pautas más estrictas, algo que los hosteleros califican como "una falta de igualdad" que genera "un desequilibrio competitivo injustificado dentro del propio sector hostelero".

Horarios y multas

En lo relativo a los nuevos horarios de cierre, más reducidos en aquellas zonas acústicamente saturadas o de protección especial, la asociación de hosteleros considera que "se aplican de forma generalizada, sin atender a la realidad individual de cada local ni a las medidas de control acústico ya existentes", algo que, de nuevo, repercute en la economía de estos negocios.

Respecto a las sanciones previstas, con multas de hasta 10.000 euros, los hosteleros consideran que pueden generar "inseguridad jurídica si no se aplica con criterios de proporcionalidad y diálogo previo con el sector".

Demandas

Por todo ello, la asociación solicita un diálogo con el sector, periodos de adaptación más "amplios y realistas", ayudas económicas o incentivos y una revisión de los criterios estéticos y los horarios.

La asociación indica que no han mantenido más reuniones con el gobierno local desde el pasado mes de noviembre.

"La hostelería es un pilar fundamental de la economía local y del empleo en A Coruña. Regular es necesario, pero hacerlo sin igualdad, flexibilidad y apoyo al sector pone en riesgo la supervivencia de muchos negocios", concluyen.